Helemaal happy in camper

Nederland is het land van de caravan. Maar vakantiegangers kiezen steeds vaker voor een camper in plaats van de ouderwetse sleurhut. Gaat een Nederlandse vakantietraditie verloren?

De boel heeft er wel eens beter bij gelegen op camping De Ploeg in het Zeeuws-Vlaamse Groede. Droger, vooral. Maar terwijl de slagregens elk gevoel van zomer weghouden, staat Juliaan (65) trots voor zijn Fiat Ducato 130 Multijet. Een camper, inderdaad, al 25 jaar. ,,Een caravan? Alsjeblieft niet. Zo'n apparaat dat de hele tijd achter je auto aan slingert, dat vinden mijn vrouw en ik niks.'' Hij wijst naar Amber (7) en Enora (5), de kleinkinderen van zijn zus. ,,Met een caravan zit je tijdens het reizen allemaal in de auto gepropt. In een camper heeft iedereen z'n eigen ruimte. Wij zweren erbij.''

Juliaan en zijn vrouw Claudette zijn trendsetters. Want waar Nederland tot niet zo lang geleden het caravan-land bij uitstek was, is de camper aan een overduidelijke opmars bezig. Het aantal caravans is in de laatste vijf jaar met 25.000 gedaald (5 procent), blijkt uit nieuwe gegevens van het CBS, terwijl het aantal campers juist toenam met maar liefst 27 procent (21.000).

Doorkruisen

Die stijging zet dit jaar nog harder door, zegt de BOVAG: in juni lag de camperverkoop 20 procent hoger dan een jaar geleden. ,,De stijging zit vooral bij gepensioneerden, die de caravan inruilen voor een camper,'' zegt Tom Huyskens van de BOVAG. ,,De 65-plusser van nu wil heel Europa doorkruisen, liefst met een paar fietsen of scooters in de bagage, en dat gaat een stuk makkelijker met een camper. Je kunt er op de snelweg net zo hard mee als met een gewone auto. En je hebt geen gedoe meer, je zet 'm neer en je bent klaar. Dat vinden oudere vakantiegangers fijn.''

Én ze kunnen het zich veroorloven. Huyskens: ,,Deze generatie heeft een volle spaarpot, een afgeloste hypotheek en een goed pensioen. Een camper kost al snel 70.000 euro, veel meer dan wat je voor een nieuwe caravan moet betalen, maar dat is voor steeds meer ouderen geen beletsel.'' Dat blijkt: de koper van een nieuwe camper is gemiddeld 63 jaar oud.

Boerenkool

Volgens de BOVAG doet de Nederlandse vakantievierder wat in de landen om ons heen al veel langer normaal is: in bijvoorbeeld België en Duitsland is de camper al jaren veel populairder dan de aloude sleurhut. Al moeten we niet denken dat de typisch Hollandse caravan binnenkort uit beeld verdwijnt. Nederland telt er nog altijd zo'n 438.000, tegen ruim 100.000 campers. Huyskens: ,,Het duurt nog eeuwen voor de camper daar overheen gaat. We blijven echt nog wel even het land van schaatsen, boerenkool en caravan.''