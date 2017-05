Hele dag staking Holland Casino

Verbijstering na verlies Feyenoord

7 mei De teleurstelling is enorm. Feyenoord zou wel even winnen van Excelsior, de schaal in ontvangst nemen, gevolgd door een feestelijke huldiging op de Coolsingel. Niets van dit alles. In plaats van een groot volksfeest werd het rellen in Rotterdam. De politie heeft honderd relschoppers aangehouden.