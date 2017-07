Heldin Kiki (12) redt kinderen van horrorrit met taxichauffeur

Kiki stapt gisteren om tien voor acht 's ochtends in bij de taxi die haar naar Onderwijscentrum Het Roessingh in Enschede moet brengen, maar het gaat al snel mis. Om half tien stuurt ze een WhatsApp-berichtje naar haar moeder om te vertellen dat ze nog steeds niet op school is.

Moeder Hilleke Kuitert schrikt: ,,Ik vroeg wat er in godsnaam aan de hand was en waar ze dan wel waren. In Duitsland. Ze was bang, want de chauffeur was al twee keer tegen de vangrail gereden.''



De moeder houdt telefonisch contact met haar dochter en schakelt direct vervoerder Taxi Almelo in. ,,Vervolgens ontstaat er een hartverscheurende situatie waarin Kiki de chauffeur smeekt om recht te rijden omdat ze steeds bijna in de vangrail zitten. Op de achtergrond hoor ik het andere meisje gillen van angst.''

Quote Kiki smeekt de chauffeur om recht te rijden omdat ze steeds bijna in de vangrail zitten Hilleke Kuitert Kiki blijft herhalen dat de man moet stoppen maar dat weigert hij. ,,Uiteindelijk lukt het de drie kinderen om hem er toch bij een afrit af te laten gaan. Vervolgens zijn ze direct uitgestapt'', aldus de geschokte moeder in een bericht op Facebook.



Vervoerder Taxi Almelo achterhaalt direct de gps-locatie van de taxi en stuurt een collega-chauffeur naar de locatie in de buurt van het Duitse Lingen.

Negen gemiste afritten

,,De chauffeur is door een collega naar huis gebracht'', zegt directeur Gerbert Luttikhuis. ,,Zijn verhaal is dat hij een afslag zou hebben gemist. Maar hij reed 60 km/uur op de snelweg en ik tel toch echt negen gemiste afritten.'' Waarom hij daar reed, blijft vooralsnog onduidelijk. ,,Ik ben er zeker van dat hij geen kwade bedoelingen had met de kinderen. Ik vermoed een medische achtergrond, hij heeft hulp nodig.'' De huisarts en de familie van de taxichauffeur zijn ingelicht.

,,De chauffeur rijdt bij ons geen meter mee'', verzekert Luttikhuis. ,,Ik heb ook collega’s gewaarschuwd voor deze man.'' De chauffeur was via een uitzendbureau tijdelijk in dienst bij de Almelose vervoerder en reed afgelopen donderdag zijn eerste rit voor het bedrijf. Luttikhuis: ,,De man beschikte over een taxipas, een VOG en had jaren ervaring. Ook tijdens gesprekken is ons niets opgevallen.''

'Te zot'