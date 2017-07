Hartverwarmende brief aan agent over seksueel misbruik levert stortvloed aan reacties op

,,Lieve Jan-Willem,'' schrijft de anonieme briefschrijfster aan de Utrechtse politieagent die in Almere werkt. ,,Geen flauw idee heb ik of je dit ooit zult lezen, maar toch wilde ik het je graag vertellen.'' Ze bekent dat ze al twee jaar rondloopt met een probleem, waarvan zij dacht dat 'niemand' haar 'er ooit bij zou kunnen helpen'. Totdat ze ongeveer een jaar geleden terecht kwam op zijn YouTube-kanaal.

,,Wat ik daar zag was een leuke, vrolijke gepassioneerde kerel. Een met zijn hart op de juiste plaats.'' Het sterkte haar vertrouwen in de politie, zo stelt ze in haar brief. ,,Iemand die mij liet inzien dat de politie je beste vriend is in plaats van je vijand.''

Bang

Ze beschrijft dat ze steeds te bang was om 'die ene stap te zetten' en aangifte te doen van seksueel misbruik. ,,Bang dat mijn verhaal openbaar zou worden, bang dat er ook maar iets mis zou gaan, waardoor HIJ het te weten zou komen en mij zou opzoeken.'' Twee jaar na dato heeft ze naar eigen zeggen 'eindelijk de moed gevonden om aangifte te gaan doen'. ,,Jij liet mij inzien dat 'politiemensen' er juist zijn om je te beschermen.'' Ze besluit: ,,Keep up the good work, want je betekent veel voor onze maatschappij!''

,,Dit is waar wij het voor doen. Ik was er even stil van'', reageert de agent op Twitter. De 32-jarige Jan-Willem Schut heeft van alle agenten met afstand de meeste volgers op YouTube, zo'n 112.000. In totaal werden zijn video's al ruim 12 miljoen keer bekeken. Regelmatig krijgt hij brieven en kaartjes binnen in reactie op zijn politievlog. ,,Maar deze brief was zo mooi geschreven, die springt er echt uit. Ik heb hem echt een paar keer achter elkaar moeten lezen om het tot me door te laten dringen.Het raakte me.''



Enge mensen

De agent die sinds het begin van dit jaar voor de helft van zijn tijd is vrijgemaakt om te filmen en monteren, wil met zijn vlogs laten zien dat de politie 'meer doet dan alleen bekeuringen uitschrijven'. ,,Als je de video's volgt, zie je dat we geen 'enge mensen' zijn. Het is echt niet alleen maar kommer en kwel bij de politie. Zeker voor kids is vloggen en YouTuben hét ding, je kunt ze daarmee beïnvloeden.''

Agent Schut moet volgens hemzelf geregeld mensen overtuigen wat het nut en de noodzaak van zijn vlogs is. ,,Ook intern zijn er collega's en leidinggevenden die kritisch zijn, zo van: 'Heb je niets beters te doen?' Een brief als deze is hét levende bewijs, dit is écht waar we het voor doen.''

Op Twitter krijgt de agent uit Utrecht honderden reacties. ,,Een heel moedig schrijven en het bewijs dat de politieagenten er zijn om te helpen en allemaal mens zijn,'' reageert Kim Pittevils bijvoorbeeld, ,,#keepupthegoodwork''.

Volledig scherm Bedankbrief aan de 32-jarige politievlogger Jan-Willem Schut uit Utrecht. © Foto op twitter van agent Jan-Willem Schut