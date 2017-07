Hartje zomer maar we rillen op kantoor dankzij de airco

Een airconditioner zuigt warme lucht naar binnen en leidt deze over een koude verdamper. Hierop condenseert de warme lucht en daarna wordt koelere en drogere lucht de ruimte in geblazen.

Aangezien het buiten zo warm is, zijn veel airco's dezer dagen ingesteld op 'standje vrieskist' en wordt een flinke hoeveelheid koude droge lucht richting de werknemers geblazen om ze koel te houden. Maar dat kan een averechts effect hebben. Veel mensen hebben het te koud en klagen over een rillerig en grieperig gevoel.

Volledig scherm KNO-arts Bram Struijs van het Havenziekenhuis Rotterdam. © Havenziekenhuis Volgens KNO-arts Bram Struijs van het Rotterdamse Havenziekenhuis zorgt de drogere 'aircolucht' voor uitdroging van onze slijmvliezen. ,,Wanneer je slijmvlies uitdroogt, wordt het afweersysteem minder en krijgen bacteriën en virussen meer kans zich te ontwikkelen. Je bent dus vatbaarder voor ziektes.''

Struijs maakt de vergelijking met een vliegtuig. Veel reizigers voelen zich lamlendig na een lange vlucht omdat ze zijn uitgedroogd. Om uitdrogingsverschijnselen te verminderen, adviseert hij genoeg te drinken in de kantoortuin. ,,Ik zou zeker twee liter drinken en in de pauze nog een soepje nemen. Dan kom je wel aan genoeg vocht.''

Schoonmaken

Volgens Erwin Brochard, eigenaar van Ebro Koeltechniek kan achterstallig onderhoud ook zorgen voor gezondheidsklachten. Hij wijst op het belang om regelmatig het filter in de airco schoon te maken of te vervagen. Een filter vangt het vuil uit de lucht op. Wanneer dit niet wordt schoongemaakt, kunnen bacteriën zich ontwikkelen en dat zorgt weer voor gezondheidsproblemen.

Het schoonmaken is een eenvoudig klusje, volgens Brochard. ,,Je moet het klepje openmaken, een borsteltje over het filter halen en klaar. Het moet wel even gebeuren. Als mensen ziek worden is het filter al jaren niet schoongemaakt.’’

Gezondheidsklachten

Volgens Brochard zorgt een verkeerde instelling van de airco ook voor gezondheidsklachten. ,,De luchtstroom is bijvoorbeeld direct op de werknemer gericht. Of het temperatuurverschil is veel te groot. In de winter zetten mensen de kachel op ongeveer 20 graden, dat is een aangename temperatuur. Waarom moet het in de zomer dan ineens 16 graden zijn op kantoor?''

De FNV laat weten nog geen klachten van werknemers te hebben ontvangen.

