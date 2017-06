Grote zorgen over opmars ‘kindercasino’s’

24 jaar cel voor gruwelmoord op 'po­li­tie-in­fil­trant'

26 juni Alberto T. (31) uit Wijk bij Duurstede is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar voor de moord op plaatsgenoot Guido Kosterman, in 2012 in een loods in Maastricht. Het gerechtshof in Den Bosch achtte bewezen dat T. zijn slachtoffer (25) om het leven bracht na hem eerst gruwelijk te hebben mishandeld en diens lichaam daarna in brand stak om het misdrijf te verdoezelen.