Grote verslagenheid na fatale klimtocht vader en zoon: 'Dit komt keihard binnen'

De 20-jarige student Boris Breek uit Enschede is vrijdag samen met zijn vader Jan Cees (57) uit Paterswolde verongelukt tijdens een bergtocht in de Italiaanse Alpen. Ze vielen meer dan driehonderd meter naar beneden tijdens de beklimming van de berg Becca di Monciair. Samen met hun gids kwamen zij om het leven. In het Martini Ziekenhuis in Groningen en op de Universiteit Twente (UT) is de verslagenheid groot.

Het ongeluk gebeurde afgelopen vrijdag op 3200 meter hoogte rond twaalf uur 's middags. Jan Cees Breek, vaatchirurg in het Martini Ziekenhuis in Groningen, en zijn zoon Boris, waren die ochtend bij zonsopgang samen met hun gids uit berghut Vittorio Emanuele II vertrokken, een speciale overnachtingsplek voor klimmers. Vanuit die berghut zagen andere gasten later die dag sporen in de sneeuw die duiden op een ongeluk, en sloegen direct alarm.

De speciale reddingsdiensten 'soccorso alpino della guardia di finanza', die belast is met reddingsacties in de bergen waren snel ter plaatse en vonden de drie levenloze lichamen langs de stijle bergwand. Een reddingsmedewerker die betrokken was bij de operatie laat aan deze krant weten dat het door gebrek aan getuigen moeilijk is om te achterhalen wat er precies is gebeurd. ,,Maar het is zeer waarschijnlijk dat een van de drie gestruikeld is, wellicht door een kleine sneeuwverschuiving, en de andere twee heeft meegetrokken." Het punt waar ze zijn gevallen noemt hij een ,,relatief eenvoudig punt, zonder grote moeilijkheden." Het drietal was op slag dood door de val van ruim driehonderd meter.

Verslagenheid groot

,,Boris en zijn vader waren fanatieke klimmers’’, aldus Melvin Angelovski , preses van het Enschedese herendispuut Yunophiat waarvan de verongelukte student sinds zijn komst naar Twente deel uitmaakte. ,,Ze maakten regelmatig samen bergtochten. Dat hij deze tocht ging doen, was ook bij ons bekend. Op de zondag voor zijn vertrek vertelde hij daar nog over bij Scooters, onze stamkroeg in Enschede.’’

Quote Normaal gesproken zou Boris ons hebben verteld over zijn tocht in de bergen. Nu is hij dood Melvin Angelovski

De verslagenheid bij het vijftien tellende dispuut is groot. ,,We hoorden het in het weekend. Dit komt keihard binnen. We zijn maar een kleine club, dus je kent elkaar heel goed. Boris was echt een gangmaker. In april nog liep hij met drie andere leden mee met de Marathon van Enschede."

Daarin liepen de studenten geketend de vijf kilometer. Breek vertelde daarover zelf nog aan deze krant: ,,Bij Yunophiat worden de banden tussen de lichtingen onderling heel erg belangrijk gevonden. Daarom lopen wij met onze voeten aan elkaar verbonden", gaf hij aan. Ook in het Groningse ziekenhuis heerst volgens bestuursvoorzitter Hans Feenstra grote verslagenheid.

Herdenking

Hoe het dispuut Boris Breek gaat herdenken, kan Angelovski niet zeggen. Circa dertig leden en oud-leden van Yunophiat komen vanavond samen voor een korte herdenking in hun stamcafé. ,,Normaal gesproken zou Boris ons daar hebben verteld over zijn tocht in de bergen. Nu is hij dood.’’

Behalve van Yunophiat was Boris Breek lid van studentenvereniging Audentis. Ook daar is de verslagenheid groot.