Speciaal arrestatieteam in actie in Alkmaar

Een speciaal arrestatieteam van de politie is in actie gekomen. De Dienst Speciale Interventies wordt doorgaans alleen ingezet bij levensbedreigende situaties. Ook zou een politiehelikopter urenlang rondjes hebben gevlogen boven de stad.

Het arrestatieteam stond bij de sportschool Fit for Free in de Vondelstraat. Getuigen melden volgens NH dat de inval werd voorbereid voor een appartement in de nabijgelegen Monseigneur Nolensstraat. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is.