Grote brand vlakbij Schiphol onder controle

In een loods van een aquariumbedrijf aan de Schipholweg in Boesingeliedevlak heeft vannacht een uitslaande brand gewoed. Omdat de rook richting de A9 trok, stelde Rijkswaterstaat op de snelweg een snelheidsbeperking in. Het vliegverkeer - de loods ligt vlakbij de Polderbaan van Schiphol - ondervond geen hinder van de rook.