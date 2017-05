'Groningen staan nog meer dan duizend gasbevingen te wachten'

4 en 5 mei stuk zachter dan Koningsdag

10:20 Zowel tijdens de Nationale Dodenherdenking als op Bevrijdingsdag is het op de meeste plaatsen in Nederland zachter dan tijdens Koningsdag. In de kustprovincies is de kans op zon het grootst. Echt warm wordt het niet, maar het blijft wel bijna overal droog, meldt Weeronline.