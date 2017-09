Grand Prix met 'zwart randje', onderzoek naar oorzaak crash

Een wiel hier. Een wiel daar. En nog een as met wielen ergens anders. De rode racewagen uit 1970 waarin de Franse autocoureur David Ferrer de Historic Grand Prix reed, crashte in de laatste bocht van de eerste ronde volledig. De race waarin coureurs uitkomen in klassieke Formule 1 auto's is direct stilgelegd, nadat de Fransman de controle over het stuur verloor. ,,Wat mij opviel was de opmerkelijke stilte op het circuit'', vertelt ooggetuige Hans Smits. ,,Meteen duidelijk dat het een ernstige situatie was.''



Zojuist kondigt de internationale autosportfederatie aan dat ze een onderzoek instellen naar het incident. ,,De FIA verleent medewerking aan de familie van de coureur, het evenement en de relevante autoriteiten heeft een onderzoek ingesteld naar het incident'', staat te lezen in een persverklaring.



Vier ambulances en een traumahelikopter snelden naar de zogenaamde Arie Luyendijkbocht, waar het mis ging. De autocoureur werd op het circuit gereanimeerd en is overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam voor verdere behandeling. ,,De situatie is ongewijzigd'', laat directielid van het Circuit Zandvoort Erik Weijers weten. ,,De coureur verblijft in een ziekenhuis in Amsterdam in kritieke toestand op de intensive care.''



Nadat de gewonde coureur is afgevoerd, is de baan weer rijklaar gemaakt. ,,Helemaal afgelasten was niet aan de orde'', aldus Weijers. Dat het circuit Zandvoort bij de huldigingsfoto kopt: ,,De zesde editie van de Historic Grand Prix Zandvoort had weer allerlei fraais te bieden. Wat was jouw hoogtepunt?'', schiet bij sommige ooggetuigen van de crash in het verkeerde keelgat.