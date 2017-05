Gezin voor vijfde keer in jaar tijd slachtoffer van brandstichting

Het was de vijfde keer in een jaar tijd dat een auto van Geert en Mwansiti Cornelissen in de as werd gelegd. Twee keer betrof het een auto van de zaak. Op videobeelden - er hangen vier camera's aan het hoekpand in de Goorstraat - is opnieuw te zien hoe twee jongemannen op de auto aflopen, doodgemoedereerd een jerrycan met benzine over de motorkap gieten en deze aansteken. Na een grote steekvlam rennen zij weg. Geert Cornelissen vertelt hoe hij wakker schoot toen hij de mannen hoorde wegrennen. Een alarmsignaaltje van de videocamera's, die met een bewegingssensor zijn uitgerust, had hem niet gewekt. ,,Helaas", zegt Cornelissen. ,,Anders was ik achter hen aan gegaan. Nu heb ik een brandblusser gepakt om het vuur te doven. Maar met dat kleine blussertje kon ik weinig uitrichten."

Beu

Cornelissen is de brandstichtingen meer dan beu. Vandaag plaatst hij 500 watts lampen die eveneens met een sensor zijn uitgerust. Mochten de daders nog een keer terugkomen, dan zijn zij in elk geval beter te zien op de camerabeelden. Volgens Cornelissen gaat het om telkens dezelfde twee jongemannen. ,,In de nacht voor de brand zijn ze de zaak al komen verkennen. Ook dat heb ik op beeld vastgelegd. Je ziet ze door de brandgang hiernaast aan komen lopen, één pakt er iets uit de bosjes - een beloning? - waarna de twee naar de auto lopen. We hebben de beelden aangeboden aan de politie, maar die hoefde ze niet hebben."



Geert en Mwansiti zeggen 'geen enkel idee' te hebben wie er achter de brandstichtingen zit. ,,Ik heb geen vijanden en heb met niemand ruzie", zegt Cornelissen. Ook is hij niet de eerste in de Goorstraat die gedupeerd is: ,,Eerder is er een auto van de bewoners op nummer 5 aangestoken en aan de overkant gebeurde het twee jaar geleden ook al."



Of er mogelijk sprake is van racistische motieven, laat Cornelissen in het midden. Zijn vrouw komt uit Tanzania. ,,Ik zou het echt niet weten. Er is natuurlijk wel het nodige te doen geweest rondom vluchtelingen. Maar mijn vrouw woont hier al twaalf jaar. Behalve haar is er verder niemand in deze straat met een donkere huidskleur. Maar of dat een reden is om brand te stichten?" Ook burenruzies spelen volgens hem niet in de Goorstraat.