Geweld blijkt hardnekkig

Gemeten over het hele land waren er vorig jaar 3 procent minder mishandelingen, terwijl het aantal autokraken, straatroven en woninginbraken met meer dan 12 procent afnam. Net als een jaar eerder is de daling van het aantal delicten groter in de stad dan op het platteland. Alle grote steden werden veiliger, maar amper de helft van kleine gemeenten.

Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van het land. De criminaliteit daalde er vorig jaar met 8 procent, gelijk aan de landelijke trend. Dat was echter niet goed genoeg om van de eerste plek af te raken: afgezet naar inwoneraantal is het criminaliteitsniveau in de hoofdstad het hoogste van het land.

De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg vindt dat de hoofdstad onterecht op plek 1 staat, vanwege de vele toeristen en evenementen: die trekken criminelen aan. ,,Wij hebben het extra druk door de toeristenstroom, maar ook door evenementen en tientallen onderzoeken naar radicalisering en liquidaties. Daarom heb ik in Den Haag om 500 extra agenten gevraagd", zegt hij.

Daler en stijger

Maastricht doet goede zaken: de stad daalt van plek 2 naar plek 7, dankzij 40 procent minder inbraken en 35 procent minder overvallen.

Eindhoven is juist gestegen naar plek 2 van de lijst van onveilige gemeenten: de criminaliteit daalde in deze stad slechts met 0,2 procent. De nieuwe burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma (VVD), is zich 'rot geschrokken' van de criminaliteit in de stad. Ook de hogere positie in de Misdaadmeter is reden voor actie. ,,Het geeft aan dat er echt nog een serieus veiligheidsprobleem is in de stad.'' Jorritsma beloofde al eerder eind dit jaar met een nieuw actieplan te komen.

Veiligheidsgevoel

Voor de ranglijst van veilige en onveilige gemeenten kijkt de AD Misdaadmeter naar tien vormen van veelvoorkomende criminaliteit die een groot effect hebben op het veiligheidsgevoel, zoals inbraken, berovingen, autokraken en mishandelingen.

De veiligste gemeente van het land is Tubbergen in Twente. Het landelijk gebied van Overijssel is sowieso een veilige regio: bijna alle plattelandsgemeenten daar behoren tot de veiligste van het land.