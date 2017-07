Gevonden lichaamsdelen Waal horen bij elkaar

Oud-politiebaas Bouman terug in Nederland: toestand ‘zeer zorgelijk’

16:50 Oud-korpschef Gerard Bouman (64) van de Nationale Politie is terug in Nederland. Hij is overgevlogen vanuit de Amerikaanse stad New Orleans, waar hij op 24 juni werd getroffen door een hartaanval. Zijn toestand is ‘zeer zorgelijk’.