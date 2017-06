Gevonden lichaam is van vermiste Savannah (14)

Het lichaam dat vanochtend werd gevonden bij de Kronkels in Bunschoten is van de vermiste Savannah (14), zo is zojuist door de politie bevestigd. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Op de facebookpagina van haar moeder stromen de condoleances binnen. De burgemeester van Bunschoten vraagt in een videoboodschap aan ouders en jonge mensen in zijn gemeente om extra alert te zijn.

Het lichaam werd vanochtend gevonden door een passant, die daarvan melding maakte bij de politie. De politie zette vervolgens een groot deel van het gebied af. Al eerder vandaag werd de familie van Savannah op de hoogte gesteld van de vondst, echter was toen nog niet bekend dat het lichaam daadwerkelijk dat van Savannah was. Het meisje was donderdag voor het laatst levend gezien.

Zorgvuldigheid

De politie deed zondag na de melding van het lichaam de hele dag onderzoek. ,,Die zorgvuldigheid was van groot belang om eventuele sporen niet te missen of onbedoeld te wissen. Een groot aantal specialisten en de politiehelikopter ondersteunden de recherche bij dit onderzoek. De prioriteit van het onderzoek richtte zich vooral op het vaststellen van de identiteit.''

Bij de politie zijn dit weekend diverse berichten binnengekomen over twee mannen in een donkere auto die in de omgeving meisjes zouden hebben lastiggevallen. Wie daar informatie over heeft, wordt gevraagd contact met de politie op te nemen via het nummer 0900-8844.

Burgemeester Melis van de Groep van de gemeente Bunschoten heeft zondagavond laat in een videoboodschap laten weten dat ouders extra alert moeten zijn de komende tijd. Ook zei hij dat jonge mensen niet alleen op pad moeten gaan, maar bij elkaar moeten blijven.

Zoekactie

In Bunschoten was vandaag nog een grote zoekactie gaande naar de vermiste Savannah. Het meisje was sinds donderdag vermist. Zo'n zevenhonderd mensen uit het hele land kwamen helpen met zoeken. Het lichaam is niet gevonden door de vrijwilligers die meededen aan de zoektocht, maar werd door een voorbijganger gezien, deze heeft toen de politie gewaarschuwd.

Afgelopen vrijdag werd er in Achterveld, zo'n 20 kilometer van Bunschoten, ook al een veertienjarig meisje dood in het water gevonden. Zij werd door een misdrijf om het leven gebracht. De politie laat weten rekening te houden met verschillende scenario's, waaronder het verband tussen de twee zaken.