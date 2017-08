Gestrande reizigers Madeira slapen op de bank in hotellobby

Dit weekend kwamen duizenden reizigers op Madeira in de problemen. Tientallen vluchten werden geschrapt omdat vliegtuigen door de weersomstandigheden niet konden landen of opstijgen. Windstoten van meer dan 75 kilometer per uur plaagden het eiland.

De geannuleerde vluchten leiden tot grote chaos op het eiland. Hotels moeten 'goochelen' met bedden om reizigers die niet weg kunnen alsnog een slaapplek te bieden.

Volledig scherm © EPA Volledig scherm Gestrande reizigers moeten slapen op een bank in de lobby van een hotel. © AD Dat lukte niet overal. Sommige reizigers hebben de nacht op zwembadbedjes door moeten brengen. Laura Plug (22) uit Katwijk lag uren op een bank in de lobby van een hotel omdat ze waren uitgecheckt. Hun vlucht zou maandagnacht vertrekken maar werd later pas geannuleerd. ,,We zouden naar een ander hotel worden overgebracht, maar de bus kwam niet. Uiteindelijk kregen we om half vier 's nachts pas een kamer.''



De Katwijkse zit al sinds zondagochtend vast op het eiland. Ze werd toen om 7 uur 's morgens opgehaald en zou zo'n 2,5 uur later vliegen, maar ook dat ging door de sterke wind niet door. ,,Die hele dag hebben we op het vliegveld moeten wachten in de hoop dat we toch nog konden vertrekken. Maar dat gebeurde niet.''



Nu is haar verteld dat ze pas woensdagnacht kunnen vertrekken, terwijl er al wel toestellen op Madeira landen, onder andere van Transavia. Dat frustreert. Plug: ,,Waarom kunnen zij wel landen en moeten passagiers van Corendon maar blijven wachten.''

Volgens zowel TUI als Corendon zijn de weersomstandigheden nog te wisselvallig om de gestrande reizigers vanaf het vliegveld van Funchal op Madeira te laten vertrekken. ,,De kans dat we daar kunnen landen is 50 procent. Wij hebben toen de afweging gemaakt om niet te gaan'', zegt directeur Steven van der Heijden van Corendon. Daar komt bij dat het bedrijf niet gemakkelijk extra toestellen kan inzetten buiten de al geplande vluchten. ,,Het is hoogseizoen en niemand heeft toestellen over.''

Zo'n 150 gestrande reizigers, de meesten van TUI, zijn vanmiddag alsnog per ferry naar het nabijgelegen eiland Porto Santo gebracht en zullen daar vandaan naar Nederland vliegen, aldus de woordvoerster van TUI. De reisorganisatie had gisteren een vliegtuig gestuurd om passagiers op te halen, maar die moest leeg terugkeren omdat de wind te sterk was. ,,Dat wilden we niet nog een keer. Te meer omdat deze reizigers al sinds zaterdag wachten op hun terugkeer.''

Douwe de Vries uit Noord-Holland had geluk. Hij wist op de valreep nog een ticket voor de Transaviavlucht van dinsdag terug naar Nederland te bemachtigen. ,,Helaas hele dure tickets moeten kopen maar in ieder geval met m'n zwangere vrouw nu naar huis'', schrijft hij op Twitter vlak voor vertrek.

Ondanks het onvoorspelbare weer heeft Transavia de vluchten die gepland stonden wel uitgevoerd. ,,We hebben het risico genomen dat we moesten uitwijken naar een ander eiland, maar toen we de luchthaven naderden bleek dat de wind binnen de limieten bleef en konden we veilig landen,'' zegt woordvoerster Tanny Teijema van Transavia.

Plug uit Katwijk probeert er ondertussen maar het beste van te maken en is een paar uurtjes gaan 'shoppen' in een winkelcentrum in de buurt om de zinnen te verzetten. ,,Het is prachtig hier, dus in dat opzicht is een paar dagen langer blijven geen straf. Maar we hebben wel uren zonder hotel gezeten en vervelend is ook dat de schone kleren zo langzamerhand op raken. Op zoveel dagen extra reken je niet. Mijn stagebedrijf is gelukkig heel meewerkend, maar er zijn mensen zonder extra vakantiedagen die hier minder blij van worden.''