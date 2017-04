Gesmokkelde babypaling zwemt weer vrij rond in Zeeland

Bierdouche vooral vervelend voor organisator en bezoekers

15:41 Een paar spetters bier? Negeren en doorzingen. Maar wie wordt getrakteerd op een douche van gerstenat kan beter stoppen en van het podium aflopen. Boekingskantoren geven André Hazes gelijk dat hij zijn optreden tijdens het Foute Oranjefeest in Arnhem voortijdig afbrak. Volgens de organisatie had de volkszanger nog best even door kunnen zingen.