Geslepen Excelsior verrast Willem II in Tilburg

De routine van de Rotterdammers won het van het talent van de Tilburgers. De ploeg van Erwin van de Looi greep weliswaar het initiatief, maar slaagde er niet in om het overwicht in de score uit te drukken. Spits Fran Sol was een paar keer dicht bij een treffer.



Bij een spaarzame aanval sloeg Excelsior wel toe: Hicham Faik bereikte met een vrije trap Milan Massop, wiens kopbal via de paal en het lichaam van Willem II-keeper Timo Wellenreuther in het doel belandde: 0-1. Balverlies van Darryl Lachmann leidde niet lang na rust de 0-2 in, die op naam kwam van Zakaria El Azzouzi. De verdediging van de Tilburgers zag er daarbij niet goed uit.



Het pleit leek beslecht, maar Willem II kwam halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd door een goed moment van Daniel Crowley (assist) en Fran Sol, die hands leek te maken bij zijn aanname en vervolgens hard raak schoot: 1-2.Maar wat de thuisploeg, aangespoord door ruim elfduizend supporters, ook probeerde, de gelijkmaker wilde er niet in.



Ook niet nadat Van der Looi met Thom Haye, Jordy Croux en Andreias Calcan voor vers bloed in zijn ploeg had gezorgd. Excelsior moest achteruit, maar wist - met oud-Willem II'ers Ali Messaoud en Anouar Hadouir als invallers - de nipte voorsprong over de streep te trekken. Ondanks een cornerverhouding van 8-1 in Tilburgs voordeel ging Excelsior met de punten aan de haal die Willem II heel graag op de teller had gehad voordat het de op papier bijzonder lastige uitwedstrijden tegen FC Utrecht en Feyenoord gaat spelen.