GenX onder loep bij Amerikaanse justitie om misleidende marketing

In North Carolina is, net als in Nederland, sinds enkele weken onrust uitgebroken omdat GenX in het drinkwater is aangetroffen.



Chemours had in North Carolina geen vergunning de GenX te lozen en het bedrijf heeft inmiddels aangekondigd de stof te gaan afvangen zodat het spul niet meer in het water komt.



Ook in Nederland is onrust omdat GenX in het drinkwater zit in Zuid-Holland. De drinkwaterkwaliteit voldoet volgens minister Melanie Schultz van Haegen ruim aan de veiligheidseisen en staat volgens haar niet onder druk. Volgens de minister zijn ook op andere plekken in de Rijntakken zeer lage concentraties GenX in het drinkwater aangetroffen. ,,Deze zijn afkomstig van een puntbron in het Rurhgebied bij Leverkusen. De milieudienst van Nordrhein-Westfalen is actief in het minimaliseren van deze bron", schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Er loopt volgens de minister een onderzoek naar een andere bron die de Maas volgens haar vervuilt met GenX.



Chemours reageerde vanuit Amerika dat het de onderzoeksvragen van justitie naar misleidende marketing uiteraard opvolgt.