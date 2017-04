Gemeenten willen homo-ontmoetingsplekken ontmantelen

Zeker tien gemeenten door het hele land willen af van homo-ontmoetingsplekken (hop), schrijft de Volkskrant . Door hekken te plaatsen, bosjes te kappen, parkeerplaatsen te sluiten of naaktlopen te beboeten gaan ze intimiteiten in het openbaar groen tegen.

Volgens Anthony Mathijsen van de stichting Platform Keelbos stapelen de dossiers van gemeenten die af willen van hop's zich sinds 2015 op. Platform Keelbos is een organisatie die sinds 2003 opkomt voor de bezoekers van de zogenoemde hop's. Onder meer het Engelermeer in Den Bosch, het gebied rondom parkeerplaats Ginkelse Zand langs de A12 bij Ede, recreatieplas Kibbelkoele in Coevorden en de Kraaijenbergse Plassen in de gemeente Cuijk zijn onderwerp van discussies.

Volgens Juul van Hoof, programmaleider lhbt-beleid bij kenniscentrum Movisie, zijn hop's een controversieel onderwerp bij veel gemeenten, omdat het over seks en seks tussen mannen gaat. Bestuurders vragen zich af of ze dat moeten faciliteren. ,,Anonieme ontmoetingsplaatsen voorzien in een behoefte die voortkomt uit een taboe op homoseksualiteit dat nog altijd leeft in onze maatschappij. Door die plekken te sluiten neem je de behoefte van die mannen niet weg'', aldus Van Hoof in de Volkskrant.

Niet verboden

Hoeveel hop's er zijn, is niet helemaal duidelijk. Platform Keelbos noemt 271 locaties op hun website, maar het is niet bekend of die allemaal nog worden bezocht. Op homowebsite Digigop.nl toont een kaartje met tientallen plekken verspreid over het land waar mannen elkaar ontmoeten voor seks en sociale contacten.

Volgens de wet is seks in de buitenlucht niet verboden, maar 'schending van eerbaarheid' is dat wel. Seksuele activiteiten in bijvoorbeeld bosjes zijn daardoor in de praktijk wel toegestaan, zolang ze niet te zien zijn vanaf de openbare weg.