Geen klachten ziekenhuispersoneel Leiderdorp na zuurlek

'Bezuinigingen rechtsbijstand nooit bedacht om snellere veroordeling'

17:10 Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) verzekert dat bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand nooit zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat verdachten sneller worden veroordeeld. Hij reageert daarmee op de ophef over uitspraken van oud-staatssecretaris Fred Teeven in een artikel in De Groene Amsterdammer.