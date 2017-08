'Geen kind misbruikt en toch twee jaar van mijn leven kwijt'

,,Er is een lange lastercampagne gevoerd tegen mij. Een grote macht daarin was een Surinamer die zitting wilde nemen in het bestuur van mijn kindertehuis. De man was graag gezien in onze buurt en door hem te weigeren heb ik hem − vermoed ik − in zijn eer aangetast. We waren goed georganiseerd, kregen veel aandacht. Bekende Nederlanders bezochten ons tehuis. Dat heeft allemaal, denk ik, voor afgunst gezorgd bij hem. Hij wilde meedelen in het succes, eiste dat hij in het bestuur zou komen. Toen ik zijn komst niet zag zitten, is hij een hetze gaan voeren en heeft hij denk ik de kinderen bespeeld. Die hebben vervolgens onware verklaringen afgelegd."

,,Het OM zette mijn zaak op, maar twijfelde vlak voor de eerste zitting klaarblijkelijk. Want het OM eiste tot ieders verbazing vrijspraak. Toch gaf de rechter mij alsnog een celstraf van zes jaar. Waarom? Het is mij nog steeds een raadsel. Na achttien maanden van mijn straf uitgezeten te hebben, vond mijn advocaat, de heer Truideman, een vormfout. Mijn tweede keer voorlopige hechtenis was op verkeerde grond gegaan, ze hadden me mogen verhoren maar niet inrekenen. De beleving van de zaak kantelde, want er kwamen gelijktijdig andere fouten aan het licht. De verklaringen van de kinderen druisten tegen elkaar in. Na een jaar kwam er een hoger beroep in mijn zaak, dat mocht ik in vrijheid afwachten, omdat de getuigenverklaringen rammelden. Het Hof van Suriname heeft zeer nauwkeurig gekeken naar het dossier. Kinderen die eerst zeiden dat ik misbruik had gepleegd, hebben later verklaard dat dat leugens waren. Dat is belangrijk geweest."