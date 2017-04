'Geef Groningers 'n grondboor'

Van der Gaag sprak zaterdag in Middelstum op een symposium over meetnetten in het aardbevingsgebied. De initiatiefnemers vinden dat er veel te weinig kennis over de ondergrond in Groningen is. De geoloog is een voorstander van zogenoemde tiltmeters, die nauwkeurig kunnen berekenen hoe huizen en objecten zich houden tijdens bevingen en vooral ook of ze daarna weer in de oorspronkelijke positie terugkeren.