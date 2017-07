Gedetineerde wil best klikken

Het aantal tips over onopgeloste zaken is toegenomen sinds de politie in vijf gevangenissen een speciale cold case kalender heeft verspreid. Twee zaken die op de kalender prijken worden dankzij die informatie opnieuw onderzocht. Genoeg reden uit te breiden naar alle gevangenissen in Nederland.

Het doodgeschoten echtpaar dat in Den Haag wordt gevonden, terwijl hun nog levende eenjarig zoontje bij ze is. De man die op oudjaarsdag een kogel in zijn hart wordt gejaagd. Het achtjarige meisje dat verdwijnt en zes maanden later dood wordt gevonden.

Nederland, Amsterdam, 17-07-2017 Na een geslaagde pilot in vijf penitentiaire inrichtingen wordt de zogenoemde cold case kalender vanaf komende week in alle PI's in ons land verspreid. Maandag 17 juli krijgen onder meer de gedetineerden in PI Alphen aan de Rijn de kalender uitgereikt. Voorafgaand krijgt het personeel van de inrichting een presentatie over de kalender door twee rechercheurs van cold case teams.

Over onopgeloste zaken zoals deze kwamen de eerste vijf maanden van dit jaar 160 tips binnen, terwijl vorig jaar in totaal 75 keer aan de bel werd getrokken door mensen met informatie over onopgeloste misdaden. De politie kan het niet los zien van de proef in vijf gevangenissen, waar de cold case kalender dit jaar voor het eerst is verspreid. Bij elke week van het jaar prijkt een nieuwe zaak, met de oproep om informatie. De respons moet nog hoger worden, nu de kalender in alle gevangenissen in Nederland komt te hangen.

Opvallend genoeg blijken gevangenen blijken best te porren voor het initiatief. Eerst was er nog zorg over de gevolgen voor het leefklimaat in detentie als misdadigers wordt gevraagd informatie over andere misdaden weg te geven. Maar de sfeer werd niet verziekt door de komst van de kalender, blijkt uit de proef. Twee derde van de gedetineerden geeft zelfs aan helemaal geen moeite te hebben met het initiatief van de politie. Sterker, de politie werd nog voorzien van wat handige tips. Zo hebben de kalenders die nu verspreid worden een gaatje. Kan je ‘m ophangen, aan de muur. Ook is informatie vertaald in onder meer het Arabisch en Russisch, werd de tiplijn werd gratis omdat bellen vanuit de gevangenis duur is en kan er een brief geschreven worden om informatie door te geven.

Klikken

Toch staan ze in de Penitiaire Inrichting Alphen aan den Rijn niet om de kalender te springen, zeggen twee vertegenwoordigers van de gevangenen die de kalender nu uitgereikt krijgen. ,,Eerst worden we vastgezet door justitie, nu vraagt diezelfde justitie om ze te helpen.’’ Gekker moet het niet worden, willen ze maar zeggen. En zijn er nog de beloningen, die tipgevers in het vooruitzicht worden gesteld. ,,Wie zegt dat er geen valse informatie wordt verspreid?’’ Maar hun mitsen en maren zijn zinloos. De plaatsvervangend vestigingsdirecteur Willem Boersma zet door. ,,In deze wereld is het not done om te klikken. Toch lopen er mensen rond die hun verhaal kwijt willen.’’