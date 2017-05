Frustratie over illegale prostitutie leidt tot vechtpartij Uithoorn

Opgebouwde frustratie door overlast van illegale prostitutie leidde gisteravond tot een vechtpartij in Uithoorn. Bij de Gasperiflat raakten bewoners slaags met elkaar en is iemand gestoken met een mes. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is door de politie aangehouden. Ook is pepperspray gebruikt en met stenen gegooid. De flat was al langer in beeld bij de gemeente en politie, maar zij konden niet eerder optreden. Na de vechtpartij is de woning waarin de prostitutie plaatsvond per direct gesloten.