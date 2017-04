Fries voetbalfeestje loopt uit de hand: twee aanhoudingen

Ook komende dagen heel druk op luchthaven Schiphol

22 april De drukte op de luchthaven Schiphol is voorlopig nog niet voorbij. Ook zondag en maandag rekent Schiphol op enorme aantallen reizigers. ,,Voor zaterdag rekenden we op 190.000. Zondag en maandag gaan we over de 200.000'', zegt een woordvoerster. Dat zijn aantallen die normaal gesproken in de zomer worden gehaald.