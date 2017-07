Forse schade door plofkraak pinautomaat in Diepenveen

Livestream Neushoornbaby op komst in Burgers' Zoo

8:49 Bezoekers van dierentuin Burgers' Zoo kunnen binnen nu en een maand een babyneushoorn zien in het dierenpark in Arnhem. Tenminste, als alles goed gaat met de dracht van neushoorn Izala, die voor de tweede keer in verwachting is.