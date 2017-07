Fiscus maakt prioriteit van bestrijding fraude met toppaarden

De eerste controles in het elitepaardenwereldje in België leverden volgens de Belgische FIOD duidelijke aanwijzingen op van gesjoemel met de omzet. Inspecteurs constateerden naast fiscale inbreuken ook witwasgevallen.

De opsporingsdienst van de Belgische Belastingdienst wil nog niet bekendmaken om hoeveel geld het gaat en om welke fraudeurs. Dit omdat de betrokkenen gemakkelijk te identificeren zijn in het relatief kleine wereldje. ,,Maar er zijn al fiscale rechtzettingen (schikkingen) geweest", zegt woordvoerder Francis Adyns van het Belgische ministerie van Defensie in Vlaamse media.

Gebied onder Eindhoven

Ook in Nederland vonden al controles plaats naar fraude met elitepaarden, maar het is volgens de Belastingdienst nog te vroeg om iets te zeggen over de resultaten en de opbrengst. Woordvoerster Eveline Petit wil wél iets kwijt over de regio waarop de fiscus zich concentreert. ,,Het gaat om het gebied onder Eindhoven waar zich grote en gerenommeerde paardenfokkerijen bevinden. Daaromheen gebeurt het een en ander", verklaart ze tegenover deze krant. Volgens haar is sprake van 'een flinke handel'.

De driehoek Eindhoven-Brussel-Aken geldt wereldwijd als hét centrum voor de handel in toppaarden. Vandaar dat de belastingdiensten uit de betrokken landen samenwerken bij de bestrijding van de paardenfraude.

Prioriteit

De strijd is zelfs een van de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie dit jaar en werd eind vorig jaar vastgelegd in een aanbeveling van het Benelux Comité van Ministers, zegt Petit. ,,Om de fraude met onder andere elitepaarden effectief te kunnen aanpakken, is een speciale werkgroep opgericht waarin Nederland en België samenwerken met Frankrijk en Duitsland, in het bijzonder Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De belastingdiensten van deze landen en regio's helpen elkaar door contra-informatie beschikbaar te stellen over de waarde van de verhandelde paarden."

Waardewisselingen

Die waarde wisselt nogal eens, zo ontdekte de Belgische douane. Ze vond tijdens een transport van drie paarden via een luchthaven in België een grote hoeveelheid contant geld. Gedegen onderzoek van de Belgische FIOD bracht een witwascircuit aan het licht. Daarbij voerde de verantwoordelijke handelaar toppaarden uit met een waarde van ettelijke miljoenen euro's om ze daarna weer in te voeren met een waarde van slechts enkele tienduizenden euro's. Na te zijn betrapt in België voerde de handelaar de elitepaarden in en uit via Nederland.

Volgens het Belgische ministerie van Financiën circuleerden er al langer geruchten over fiscale fraude in het paardenwereldje. ,,Het is erg aantrekkelijk voor fraudeurs omdat de exacte waarde van een paard moeilijk te bepalen valt”, zegt woordvoerder Adyns in de kranten van de Vlaamse uitgeversgroep Mediahuis.

Miljardenbusiness