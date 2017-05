Fietsslot van de Hema is eenvoudig te openen

Advocaat van Poolse doodrijder: 'Hij heeft nog steeds écht spijt'

18:02 Pool Sebastiaan D., die veroordeeld werd voor het doodrijden van drie mensen in Meijel (L), heeft nog altijd heel veel berouw, zo benadrukt zijn advocaat Rick Engwegen vandaag. ,,Ik heb hem een paar keer uitgebreid gesproken en hij is zich zeer bewust van het leed dat hij veroorzaakt heeft. Hij zal daar de rest van zijn bestaan last van hebben.’’