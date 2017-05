Fietskoerier slalomt moedig langs relschoppers Rotterdam

Alles om dat eten maar bij de klant te krijgen, lijkt deze ware durfduivel te denken. In zijn knalroze pak is hij op het filmpje dat gisteren op YouTube verscheen goed te volgen. Hij blijft net voor de politie langsrijden en slalomt tussen de teleurgestelde en woedende Feyenoordsupporters door. ,,Het is echt een fietser van ons'', laat de woordvoerder van Foodora weten. ,,Als je zo'n roze pak ziet, dan weet je dat er een bezorger van eten langskomt.''



Foodora Rotterdam merkte gisteren al snel dat de sfeer in de stad omsloeg. ,,Als we in een stad werken waar wat aan de hand is, seinen we direct onze medewerkers die fietsen in. Dat hebben we gisteren ook meteen gedaan want de veiligheid van de bezorgers gaat natuurlijk boven alles.'' Maar, zo laat de woordvoerder weten, er zijn altijd koeriers die juist wel van wat spanning houden. ,,Je hebt er altijd een paar daredevils tussen zitten.''