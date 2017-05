Fietsers dood in België door Nederlandse auto

OM: celstraf voor heling eeuwenoud beeldje Julia Domna

12:55 Maria W. (50) en Eric G. (50) zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig aan heling van het eeuwenoude beeldje van Julia Domna, dat twee jaar geleden opdook bij veilinghuis Christie's in Amsterdam. Volgens de officier moeten ze hebben geweten dat het marmeren hoofd, dat als cultureel erfgoed wordt beschouwd, was gestolen uit een museum in Italië.