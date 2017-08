'Fiets van de baas moet belastingvrij'

Hartenwens Anne Dries (79) komt uit: ritje in de zijspan

13 augustus Het woonzorgcentrum Vredenburch in Rijswijk laat wensen van haar bewoners uitkomen. Vaak gaat het om een uitstapje naar Scheveningen of een behandeling van een schoonheidsspecialiste, maar de vraag van de dochters van Anne Dries (79) was wel een heel bijzondere. Of hun moeder nog een keer met de motor mee zou kunnen? Gisteren ging deze wens in vervulling.