Feyenoordfans genieten van de voorpret

De liefde zit diep. Binnenkort stapt hij in de auto om 2.600 kilometer af te leggen. Hoff wil in Rotterdam zijn wanneer Feyenoord op 7 mei 'hopelijk' het kampioenschap binnensleept. ,,De Coolsingel is net een magneet die is aangezet, elke Feyenoorder wordt ernaartoe getrokken. Wij moeten er ook bij zijn."



Zijn kaartje voor Feyenoord - Heracles, de week erop, geeft hij aan zijn 18-jarige zoon, die net als hij én zijn vader Lars heet. ,,Hij was nog piepklein toen de laatste landstitel werd gehaald. Ik wil dat hij dat de overwinning bewust meemaakt, het is een deel van zijn opvoeding. Je weet nooit hoe lang je er weer op moet wachten."



Van onbekende supporters kreeg hij spontaan een kaartje aangeboden via Twitter, om dit unieke moment met zijn zoon te beleven. ,,Dat was fantastisch, maar dat kon ik niet aannemen. Dat is hun plekkie, dat komt hun toe, daar kan ik toch niet gaan zitten."



Hoff had vele jaren een seizoenskaart en was bij historische zeges, zoals in 1993, toen Feyenoord kampioen werd. De supporter ontdekte destijds dat hij via een bijgebouw het stadion kon binnensluipen. ,,Ik weet niet hoe ik het geflikt heb, maar ik ben in het gehandicaptenvak gaan staan, achter een man in een rolstoel, en zei tegen een suppoost: 'Ik hoor bij hem.'



Dat hield Hoff de hele wedstrijd vol, tot na de zege. ,,De suppoost keek wel gek op toen hij mij - die zogenaamde begeleider - over het hek zag klimmen en het veld op zag rennen. Het was fan-tas-tisch!"