'Feyenoord moet zondag doen alsof het 5 december is'

De spelers van Feyenoord moeten doen alsof het komende zondag 5 december is. Sinterklaas dus. Een dag die bol staat van spanning en sensatie, dat zeker, maar wel op een leuke, positieve manier.



Het is maar een tip hoor, grinnikt hockeycoach Marc Lammers, maar bij 'zijn' Oranjevrouwen werkte het wel. ,,In de eerste vier jaar dat ik trainer was, werden we steeds tweede, in de laatste vier jaar wonnen we alles. Opeens zag ik het: de angst voor finales moesten we omzetten in iets positiefs: het sinterklaasgevoel.''



Hij weet dit omdat zijn benadering van de grootste wedstrijden in zijn beginjaren als trainer niet goed was. ,,Voor de olympische finale in Athene, in 2004, zei ik tegen mijn speelsters: 'Hier hebben jullie vier jaar voor getraind, voor deze ene wedstrijd'. Nu weet ik: dat was niet goed. Je moet de druk weghalen, in plaats van groter maken. Benader alleen het positieve. Ik draaide voor zo'n finale beelden af van onze beste wedstrijd. Golfer Joost Luiten vertelde over de voorbereiding op de KLM Open die hij won, dat hij zijn beste slag 100.000 keer had teruggekeken. In het Engels is daar een mooie uitdrukking voor: the body achieves what the mind believes.''