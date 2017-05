Feyenoord geen kampioen, dus krijgt kaartjeskoper geld terug

Boris is al zo lang hij zich kan herinneren fan van Feyenoord, maar woont al twintig jaar niet meer in Nederland. Sinds hij drie jaar geleden naar Frankrijk is verhuisd, bezoekt hij weer af en toe een wedstrijd. De wedstrijd waarna Feyenoord kampioen zou zijn, kon hij natuurlijk niet missen. ,,Het liep allemaal net iets anders dan verwacht'', vertelt Boris.



Het lukte Boris om twee kaartjes van 150 euro per stuk te bemachtigen via Marktplaats. Dat dit vijftien keer zoveel is dan de verkoopprijs van 10 euro, kon hem niet schelen. ,,Het is mijn club en het is gaaf om met zoveel supporters naar de wedstrijd te kijken op een groot scherm. Bovendien gingen we er vanuit dat ze kampioen zouden worden. Ik had het er graag voor over.''