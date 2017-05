Feestende Feyenoordfan verliest hand door vuurwerk

Ongeloof van heel Nederland steunt ouders van door Pool doodgereden Ize

14:12 Afgelopen week werd bekend dat de Pool die de 2-jarige Ize Derijks en haar grootouders doodreed vervroegd is vrijgelaten. Tot ongeloof van de ouders van het meisje, Erik Derijks en Moniek Hanssen. De enorme stroom van reacties online en via sociale media doet hen echter goed. ,,We voelen ons in elk geval gesteund door heel Nederland", zegt Derijks. ,,Het ongeloof dat wij hebben, dat heeft eigenlijk iedereen. Dat steunt ons wel."