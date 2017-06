Familiebegeleidster Radicalisering moest weg vanwege Erdogan-sympathie

In de rechtszaak tegen de teruggekeerde Syriëgangster Laura H. duiken steeds meer vragen op over de rol van het door de overheid gesubsidieerde Familiesteunpunt Radicalisering. De familiebegeleidster is gedwongen vertrokken, ook is een Duitse ambtenaar in opspraak.

Soms, zo verzuchtte Eugene H. tijdens een van de rechtszittingen tegen zijn dochter Laura, wist hij zelf ook niet meer welke hulpverlener nu precies welke rol speelde. Wie was er nu aan het helpen en wie probeerde er vooral via hem en zijn dochter informatie te vergaren? In de ontsnapping van Laura uit het kalifaat, vorige zomer, spelen een wirwar aan mensen en belangen een (soms mistige) rol. Incidenten rond hoofdrolspelers in de zaak maken het verhaal alleen maar ingewikkelder.

Eerst wat feiten: Laura (nu 21) vertrekt in september 2015 samen met haar man Ibrahim en haar twee kinderen via Turkije naar IS-gebied. Al snel wil ze daar weer weg. Samen met haar vader en een Duitse bemiddelaar zet ze een ontsnappingspoging op touw. In juli 2016 weet ze samen met haar kinderen vanuit het kalifaat te ontsnappen naar Irak. Tijdens die ontsnapping ontstaat er een vuurgevecht tussen IS-strijders en Koerdische Peshergma, Ibrahim raakt gewond en blijft achter. Laura geeft een paar uur later een interview op de Koerdische tv: ze is opgelucht de gruwelen van het kalifaat achter zich te kunnen laten. Inmiddels zit ze al bijna een jaar vast op de terreurafdeling van de gevangenis in Vught. Het Openbaar Ministerie onderzoekt wat ze precies deed in IS-gebied.

Laura is één van de 50 Nederlandse terugkeerders, maar haar vlucht roept steeds meer vragen op over de rol van de verschillende Europese overheden en het Familiesteunpunt in Nederland. Die overheden hebben als officiële stelregel dat ze niet helpen bij het terugkeren van Syriëgangers met spijt. Wie terug wil, moet zelf maar uitzoeken hoe. Bij aankomst worden ze dan wel aangehouden.

Toch was het, volgens Laura’s advocaat Michiel Pestman, een van de begeleiders van het Familiesteunpunt Radicalisering die de familie van Laura wees op een Duitse radicaliseringsexpert die mogelijk kon helpen Laura naar huis te krijgen. Dat Familiesteunpunt werkt onafhankelijk, maar is in het leven geroepen door het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Van die laatste krijgt het ieder jaar een miljoen euro subsidie. Het steunpunt is bedoeld om gezinnen van radicaliserende jongeren en van Syriëgangers te ondersteunen.

De Duitser naar wie werd verwezen heet Daniel Köhler, hij zou later dé spil worden in het ontsnappingsplan. ,,Dit speelde in de beginperiode van het steunpunt. Later, na deze casus, is de lijn aangescherpt: er mogen ook geen suggesties worden gedaan over wie mogelijk zou kunnen helpen bij terugkeer”, stelt een woordvoerder van het Familiesteunpunt.

Begeleidster was actief voor partij Erdogan

Er is nog een opmerkelijke wending. De contactpersoon van het Familiesteunpunt, die Laura’s familie kende als S., is inmiddels gedwongen vertrokken, zo blijkt uit onderzoek van deze krant. Het steunpunt beëindigde haar dienstverband toen in de zomer van 2016 bleek dat de Turks-Nederlandse juriste onwenselijke ‘uitgesproken politieke activiteiten’ had.

Ze bleek in het verleden actief te zijn geweest voor de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Die achtergrond is opmerkelijk, want begeleiders van het familiesteunpunt hebben een zware vertrouwenspositie: familieleden delen informatie over hun kinderen. Ook als die in Syrië zijn en (mogelijk via Turkije) terug willen naar Nederland. Turkije sluit terugkeerders geregeld zelf op om ze te berechten, er zitten in ieder geval twee Nederlanders vast in het land.

Vertrouwensband

,,De vertrouwensband met ouders is essentieel. Daar hoort bij dat de ondersteuner neutraal is”, stelt een woordvoerder van het steunpunt. Dat de begeleidster vertrok had niet te maken met de zaak Laura H. Wel is de screening van medewerkers na het incident verzwaard. ,,Er is overigens geen enkele aanwijzing dat eventuele banden haar eerdere werk voor het Familiesteunpunt hebben beïnvloed.” De begeleidster zelf zegt: ,,Ik heb nooit vertrouwelijke informatie gedeeld met wie dan ook."

Ook Laura’s familie was niet op de hoogte van de achtergrond van hun contactpersoon. De familie en de advocaat zijn daar boos over. Het steunpunt stelt overigens dat zij niet degene was die naar de Duitse bemiddelaar Köhler verwees. S. zelf zegt dat het contact al bestond voordat zij bij het steunpunt kwam en verwijst verder naar het steunpunt.

Opspraak

Die Daniel Köhler is inmiddels zelf ook in opspraak, in Duitsland. Köhler is ambtenaar op het ministerie van binnenlandse zaken van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Hij werkt er als (de)radicaliserings-adviseur. In zijn vrije tijd is hij directeur van zijn eigen instituut voor deradicaliseringsstudies. Het was Köhler die, op verzoek van de Nederlandse overheid, de medewerkers van het Familiesteunpunt opleidde.

Volgens Laura’s vader en advocaat Pestman was Köhler het middelpunt in de ontsnappingsplannen van zijn dochter, zo vertelden ze in mei in de rechtbank. Het was Köhler die contacten zou hebben tot in de Iraakse stad Mosul, het IS-gebied waar Laura uiteindelijk belandde. Laura's vader Eugene maakte 10.000 euro over naar een Britse bankrekening van weer andere tussenpersonen om de ontsnapping op te zetten, maar Köhler bleef zijn contactpersoon.

Köhler en het ministerie waar hij werkt zijn nu in Duitsland in opspraak omdat Köhlers rol bij de ontsnapping niet lijkt te stroken met de regels van de Duitse overheid. Köhler zegt tegen weekblad Der Spiegel dat hij alleen een tussenpersoon was en dat de ontsnapping los stond van zijn werk bij het ministerie. Een Duitse veiligheidsexpert noemt Köhlers bemoeienis echter ‘een schandaal’. Er wordt ook getwijfeld of Köhler daadwerkelijk contacten in Mosul had en aan zijn werkelijke rol in de zaak.

Vertrouwen geschaad

Advocaat Michiel Pestman: ,,Soms denken we: eigenlijk waren verschillende organisaties vooral bezig met het verkrijgen van informatie. Ouders hebben contact met hun kinderen in IS-gebied, dat is waardevolle informatie voor inlichtingendiensten.” Hij vindt dat ‘het Familiesteunpunt het vertrouwen van Laura en haar vader heeft geschaad door zich voor te doen als hulpverleners terwijl ze er eigenlijk vooral op uit lijken te zijn om bronnen uit te melken’.