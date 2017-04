Familie wil 43 jaar oude Brabantse vermissingszaak af kunnen sluiten

Drie jaar geleden kreeg Jan Hölskens informatie dat de twee vrienden waren vermoord. De stoffelijke overschotten zouden ergens in Duitsland liggen. Een politieman wist dat te vertellen, maar bewijs is er niet. Jan heeft dat in een brief van de politie bevestigd gekregen en aangifte gedaan in Duitsland. Justitie in Nederland zou nu de collega's in Duitsland moeten inlichten en aansporen aan het werk te gaan, maar de zaak ligt stil. Bovendien is de vermissing verjaard.



De families Hölskens en Martens willen op 9 mei in Den Haag aandacht vragen voor het verdwijnen van de twee. Er wordt een petitie overhandigd met ruim duizend handtekeningen eronder. ,,Het belangrijkste is dat het openbaar ministerie weer stappen gaat zetten", zegt Jan Hölskens. ,,Er zijn zoveel andere cold cases die ook weer opgepakt worden."



Tegelijkertijd willen ze het hele verschijnsel van verjaring van vermissingen en moorden benadrukken. ,,Piet en Hans, waar zijn ze gebleven? Ik slaap er nog steeds niet van", zegt Jan Hölskens. ,,En zo zijn er meer zaken in Nederland. Er lopen mensen rond die hier verantwoordelijk voor zijn. Wat mijn eigen broer betreft: ik zou dit graag een keer afsluiten en er een streep onder willen zetten."