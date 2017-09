'Familie uit Curaçao waste 320 miljoen dollar wit'

Warenhuis Hudson's Bay feestelijk geopend

13:43 In Amsterdam is vandaag het Canadese warenhuis Hudson's Bay geopend. Het pand is gevestigd in een groot gebouw op het Rokin. Later deze week openen ook vestigingen in Den Haag en Rotterdam. De Canadezen hopen met hun keten het gat te vullen dat het failliete V&D in de Nederlandse winkelstraten achterliet.