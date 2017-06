Facebookpagina moeder Savannah stroomt vol met condoleances

Een openbare post van de moeder van Savannah heeft ondertussen al meer dan 1000 reacties ontvangen, waarvan het grootste deel condoleances is. Familieleden plaatsen afbeeldingen van een brandende kaars en een foto van Savannah. Een van de familieleden zet op haar facebook: 'Woorden schieten ons te kort voor altijd in ons hart. Rust zacht lieve Savannah'. Een ander wenst de familie 'heel veel sterkte en kracht' toe 'in deze zeer moeilijke tijd'. ,,We leven met jullie mee!''



Vandaag werd in Bunschoten een stoffelijk overschot gevonden in de buurt waar veel mensen zochten naar het meisje. De zoekactie naar Savannah werd meteen gestaakt. De politie maakte rond middernacht bekend dat het gevonden lichaam van de 14-jarige Savannah was.