Facebook zet fotoherkenning in tegen verspreiding van naaktfoto's

Gebruikers die stuiten op een naaktfoto waarvan ze vermoeden dat de geportretteerde persoon geen toestemming voor de verspreiding heeft gegeven, kunnen Facebook waarschuwen. Deze meldingen worden doorgestuurd naar een speciaal getraind team, dat de foto zal beoordelen en verwijderen indien ze in strijd zijn met de huisregels. Facebook gaat fotoherkenning inzetten om te voorkomen dat de foto verder wordt verspreid via sociale media. Doordat gebruikers de foto’s melden bij Facebook, komen deze in een database te staan. Als iemand probeert de foto opnieuw te delen op Facebook, Messenger of Instagram, wordt dat automatisch geblokkeerd. Ook krijgt diegene een waarschuwing dat de regels worden overtreden.

Dolblij

De technologie is tot stand gekomen met hulp van deskundigen en 150 organisaties. In Nederland was helpwanted.nl bij het proces betrokken. Op de website van de organisatie kunnen kinderen, jongeren en opvoeders informatie vinden of melding doen van seksueel misbruik via internet. ,,We hebben een lange tijd voor gelobbyd bij Facebook voor deze technologie. Zoiets moest toch gewoon mogelijk zijn? Toen we gisteren een telefoontje kregen dat Facebook dit zou aankondigen, waren we dolblij'', aldus woordvoerder Maaike Pekelharing.