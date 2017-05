'Extra trekking Staatsloterij is luizenfooi'

Roet loopt al jaren te hoop tegen de Staatsloterij. Tot bij de Hoge Raad kreeg hij gelijk voor zijn stelling dat de loterij deelnemers misleidde door winstkansen te overdrijven. Maar de onderhandelingen over compensatie liepen stuk en zelf werd hij uit het bestuur van de door hem opgerichte stichting Loterijverlies gezet. Kort geleden sloot de Staatsloterij een overeenkomst met stichting Staatsloterijschadeclaim. Onderdeel was de extra trekking later deze maand. Gedupeerden kunnen gratis meedoen als ze afzien van verdere schadeclaims.



Volgens Roet, die hogere schadevergoedingen najaagt, is sprake van 'een paniekloterij ter afkoop van jarenlang bedrog'. Hij vindt dat de Kansspelautoriteit (Ksa) uit bescherming van consumenten nooit ontheffing voor de extra trekking had mogen verlenen. ,,De Staatsloterij doet hetzelfde als de Nederlanders toen ze in 1626 Manhattan voor 32 tot 40 kralen kochten van de indianen'', zei hij. Volgens hem 'ruilt geen weldenkend mens de 23-karaats vordering die er ligt in voor een tot vier staatsloten.'



De Ksa en de Staatsloterij stelden daar tegenover dat Roet vooral opkomt voor zijn eigen belang, niet dat van de deelnemers. Met zo'n 2 miljoen aanmeldingen tot nu toe spraken zij van 'breed draagvlak' voor de extra trekking.