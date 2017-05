Extra doekoes en chappen bij Burger King, Manpower doet het

Stereotypering

De een moet er hard om lachen, de ander vindt het helemaal niks zo blijkt uit de reacties. ‘Hebben jullie ook een Nederlandse versie?’, andere Twitteraars spreken van stereotypering. ,,Dit staat los van nationaliteit of stereotypering. We willen jongeren aanspreken”, verklaart bedenker en online marketeer Giovanni Zebeda, die zelf een Surinaamse achtergrond heeft. ,,Tijdens krapte op de arbeidsmarkt wil je wat ludieks doen.”

Hoe dan ook, het werkt volgens Manpower zelf. ,,Jongeren reageren er positief op. We hebben bereikt wat we wilden bereiken.” Het is de eerste keer dat Manpower op een ludieke manier werknemers oogst. ,,Als dit werkt gaan we het vaker doen. Volgende keer misschien wel voor een Friese doelgroep.”