Explosies gehoord bij enorme brand op industrieterrein Deventer

De veiligheidsregio IJsselland is met groot materieel onderweg naar de brand aan de Herfordstraat in Deventer. Daar woedt de zeer grote brand in een pand of een loods op het industrieterrein Kloosterlanden. De rook is tot in het nabijgelegen dorp Twello te zien. Het bedrijventerrein in kwestie ligt vlakbij de snelweg A1.



Veel is momenteel nog niet duidelijk. De brandweer is nog niet bereikbaar voor commentaar. Wel heeft de Veiligheidsregio een oproep op Twitter geplaatst om vooral de hulpdiensten de ruimte te geven om hun werk te kunnen doen en de instructies op te volgen. Of dat betekent dat ze op dit moment gehinderd worden is niet duidelijk daar de woordvoerder nog niet te bereiken is.



Een team van de brandweer uit Zwolle gaat in de wijde omgeving controleren of er gevaarlijke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen.