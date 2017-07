Exploitant kermisattractie: Eerst was er ongeloof, daarna hebben we snel gebeld

De Chaos op het NS-Plein blijft sinds donderdagochtend dicht, nadat in Ohio in de Verenigde Staten een ongeluk gebeurde met eenzelfde attractie, van dezelfde fabrikant. Daarbij kwam een 18-jarige jongen om het leven. Van de Weerdt gaf met de sluiting gehoor aan een oproep van fabrikant KMG om alle attracties eerst opnieuw te laten onderzoeken.

,,Toen we donderdagochtend wakker werden begon de telefoon al te rinkelen en zagen we het tragische filmpje langskomen. Er was eerst ongeloof, maar later bleek het toch werkelijkheid'', zei hij in het programma Kermis Vandaag. ,,We hebben direct contact opgenomen met de fabrikant en vervolgens met de gemeente en besloten om hem dicht te houden.''

Sinds dat moment is er niets veranderd, zegt Van de Weerdt. ,,We hebben nog geen verdere informatie gehad.''

Het sluiten van de Chaos betekent mogelijk een financiële strop voor Van de Weerdt. Niet de fabrikant is verantwoordelijk, maar hijzelf. ,,Dat hoort bij het ondernemersrisico'', zegt de exploitant. ,,Tilburg is voor ons een belangrijke kermis. Maar het is echt ons eigen besluit.'' Hoe groot de schade is, is afhankelijk van de duur van het onderzoek. ,,Als we maanden geen inkomsten hebben zal het moeilijk worden.''

Veilig

Maandag na de kermis kan hij zijn attractie afbreken. Die kan dan naar fabrikant KMG in het Gelderse Neede. ,,Daar zullen we hem van top tot teen laten onderzoeken. Zo kunnen we laten zien dat hij wel veilig is.'' De exploitant denkt niet dat mensen bang zijn om later in zijn Chaos te stappen. ,,Gisteren is een treinongeluk gebeurd. Daarna stappen we toch ook weer in een trein? Er zullen altijd mensen zeggen: daar ga ik liever niet meer in. Maar kan ik hen ongelijk geven? Wel en niet.''