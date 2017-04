Examenstunts: vijf voorbeelden van hoe het mis kan gaan

De zomervakantie komt steeds dichterbij voor de examenkandidaten van middelbare scholen. Het einde van het laatste schooljaar gaat vaak gepaard met een stunt op de laatste dag, maar die verloopt niet altijd vlekkeloos. Zo ‘ leek het wel oorlog ’ bij die van het RSG Lingecollege in Tiel. Nog eens vijf voorbeelden van hoe examenstunts in de soep liepen: van imitatiewapens tot vaseline in de gangen.

1. Terroristische aanslag of niet?

Enkele leerlingen van scholengemeenschap De Rietlanden in Lelystad dachten vorig jaar creatief te zijn door met bivakmutsen op en met rookbommen de aula binnen te stormen. Daar zat een groepje brugklassers die dachten dat het om een terroristische aanslag ging. Het brandalarm ging af en alle leerlingen moesten het gebouw verlaten. Ouders gaven bij de school aan dat hun kind erg geschrokken was. Zoals rector Onno van Helden het verwoordde: ,,Zeker in een tijd waarin er in de wereld vreselijke dingen gebeuren, is het belangrijk samen op te staan tegen domheid, crimineel gedrag en angstzaaierij."

2. Met imitatiewapens in een bestelbus naar school

Nooit is duidelijk geworden wat ze precies van plan waren, maar zes jongeren uit Heemstede reden op de laatste schooldag in 2011 met imitatiewapens in een bestelbusje naar het Hageveld College. Voorbijgangers, die dachten dat het om criminelen of terroristen ging, belden direct de politie. De jongens - tussen de 17 en 18 jaar - werden aan de kant gezet en naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. De politie droeg ze vervolgens over aan hun ouders. Zonder de wapens.

3. NSB-leuzen op de muur van de school

Ook een manier om het schooljaar af te sluiten. Toen directeur Gerrit Schreuder in april 2015 op scholengemeenschap 't Schylger Jouw in Midsland (Terschelling) arriveerde, stonden de muren vol met 'nare leuzen die verwijzen naar de NSB en concentratiekampen van nazi's in de Tweede Wereldoorlog'. Meteen werden alle activiteiten afgelast en de leerlingen naar huis gestuurd. De examenklas is samen met de politie toegesproken. Enkele leerlingen meldden zich na de 'stunt'. Positief: meteen stonden leerlingen uit de klas klaar om de verf van de muren te halen.

4. School afgebroken in de avonduren

Nog maar anderhalve week geleden verliep de examenstunt op het Amsterdamse IJburg College ook niet helemaal naar wens. De politie arresteerde twee leerlingen na vernielingen van plafondplaten, kluisjes, deuren, computers en schoolmeubilair. Een groep leerlingen mocht de avond ervoor de school binnen om de stunt voor te bereiden, maar dat werd iets te enthousiast aangepakt. De volgende ochtend ontstonden opstootjes en toen de politie erbij kwam, werd het 'een beetje ongezellig', vertelt Nico Moen van het IJburg College. Na wat duw- en trekwerk werd een jongen van 16 aangehouden, net als een 15-jarige leerling die zich bemoeide met de aanhouding.

5. Slagveld in Venlo

Bij een examenstunt hoort wat rommel, maar je kunt overdrijven. In april 2015 veranderde het Venlose Valuascollege in 'een slagveld'. De gangen stonden onder water en deuren waren gebarricadeerd. De trappen waren ingesmeerd met vaseline, waardoor zeker één leerling uitgleed en gewond raakte. De school zei de veiligheid van de 1.500 aanwezige leerlingen niet meer te kunnen garanderen en stuurde iedereen naar huis.