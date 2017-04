Examenstunt loopt uit de hand bij IJburg College: twee aanhoudingen

Ratelband definitief veroordeeld voor mishandeling ex-vrouw

13:09 De Hoge Raad heeft heeft vandaag geoordeeld dat positiviteitsgoeroe Emile Ratelband definitief is veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex vrouw. Zijn veroordeling in hoger beroep blijft daardoor staan. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde hem tot 25 uur taakstraf.