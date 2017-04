Examenstunt in Tiel loopt uit de hand: 'Het was ineens oorlog'

Het had zo mooi moeten worden. Achter de stunt van de havo-leerlingen zat een verhaal van een virus, geïnfecteerde leerlingen en zombies. In een verduisterde school met quarantaines, ruimtes vol rook en escape rooms was het doel overleven. Leerlingen konden zichzelf uit de chaos bevrijden door rond het middaguur een stormbaan op het sportveld te nemen. Zover kwam het echter niet.



Verschillende groepjes jongeren rond het Lingecollege vertellen een zelfde verhaal: leerlingen van de RSG-locatie voor het vmbo kwamen in de eerste pauze rond 10.00 uur 'op bezoek'. Er werd gegooid met stenen, vuurwerk, eieren en meel. Ook leerlingen van het Lingecollege waren daar waarschijnlijk bij betrokken.



In de school en op het plein probeerden leraren de orde te herstellen. Tevergeefs. Een docent werd in zijn gezicht geslagen, in de school werd met kliko's gegooid en daarbij sneuvelden ruiten. Een leerling liep een snijwond op. Een andere leerling zou door de hoeveelheid meel waarmee werd gegooid van de trap zijn gevallen. Zij zou daarna naar het ziekenhuis zijn gebracht.



,,Het was ineens oorlog binnen’’, zei een leerling achteraf op straat. Daar probeerde de politie met man en macht orde te scheppen in de chaos. Met hordes fietsten scholieren weg van hun scholen.