Europees Hof: Streamen net zo verboden als downloaden

RIVM: Omwonenden DuPont hebben gezondheidsrisico’s gelopen

14:01 De lozing van chemicaliën door DuPont (tegenwoordig Chemours) in Dordrecht kan wel degelijk de gezondheid hebben geschaad van omwonenden. Dat bevestigt het RIVM in een nieuw rapport dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Een groot deel van de omwonenden van de fabriek had zoveel van het giftige C8 in het bloed dat de kans op ernstige aandoeningen verhoogd was.