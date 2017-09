Eten van junkfood maakt van jonge stadsmus een makkelijke prooi

De mus in de moderne stad eet dus ongezond. ,,Maar het wordt geen obesitas-vogel. Een mus die te veel appels eet kan wel veel cholesterol in zijn aderen hebben, maar we weten niet of dat een probleem is. Mensen krijgen pas last van cholesterol rond hun veertigste. Zo oud worden mussen niet. Ze worden eerder opgegeten door een sperwer of havik dan dat ze een hartaanval krijgen.''



Wie deze zomer een mus onder zijn dakpannen vond, moet tijdelijk afscheid nemen: ,,Het broedseizoen is afgelopen. Elke mus zoekt nu een zwerm op, dat is een soort zomerkamp voor mussen. Ze verlaten de achtertuin en de dakgoot om te zoeken naar terrasjes of andere plekken waar veel voedsel is. Buiten de steden gaan ze naar maneges, kippenhokken of akkers. Daar pikken ze een graantje mee.'' De mus gaat dus op reis, maar heel ver vliegt hij niet: ,,Hooguit 600 meter. Het is met recht een huismus.''